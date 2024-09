Prendo la sciarpa e vengo da te

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Sembra impossibile che segua ancora te, questa è una malattia che non va più via, vorrei andar via, vorrei andar via di qua ma non resisto lontano da te. Queste, sulla musica di Sloop John B dei Beach Boys, sono le parole di un notissimo coro da stadio. Lo cantano migliaia e migliaia di tifosi