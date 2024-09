Pnrr Donnarumma FS Nessun dubbio le opere saranno terminate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Non mi è dato sapere seconsiderati slittamenti, ma” le“che dovessero essere non completabili sono comunque finanziabili. Il‘finiamo o no le operè non si pone, lecome vengono iniziate così vengono finite”. Così l'Ad di FS, Stefano, nel corso di un punto stampa a InnoTrans 2024, a Berlino. “Noi siamo in pieno svolgimento dei principali investimenti del, si tratta di più di 25 miliardi di cui circa 10 sono già implementati, ora stiamo entrando nella fase esecutiva.