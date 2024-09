Pisa Inzaghi | Vogliamo fare la STORIA Ecco da QUANTO non andiamo agli OTTAVI di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 settembre 2024) Filippo, tecnico del, ha parlato in vista della sfida dicontro il Cesena Ilsfiderà il Cesena ine l’allenatore del nerazzurri Filippoha parlato così in conferenza stampa.– «dare continuità ai nostri risultati e in più sono trent’anni che ilnon arriva