Piove sul bagnato rischio frane e smaltimento difficile delle acque | nuova allerta ' gialla'

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Continua lo "spettro" del maltempo sul Ravennate. La Protezione Civile ha emesso unameteo '' per criticità idraulica nella provincia di Ravenna, valida dalla mezzanotte di mercoledì 25 alla mezzanotte di giovedì 26 settembre. Per mercoledì, si legge nell'avviso, "non sono