Pioggia forte nella notte allagamenti e fiumi in piena nel Miranese

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono numerose le chiamate ai vigili del fuoco per le forti precipitazioni che si sono verificate durante latra lunedì e martedì. Le piogge hanno creato disagi e danni in tutto il Veneto, in particolaresulle strade e nelle abitazioni ai piani inferiori. Non si hanno notizie di