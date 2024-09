Piazza Mercato nel degrado Amiu pulisce e ammonisce gli incivili | Ci vuole rispetto

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 24 settembre 2024)e strade limitrofe (Via Arpi, Via Mastrolillo eDe Sanctis) sono il cuore del centro storico e della movida.Spazi che, purtroppo, sono stati abbandonati ale trasformati in un deposito di rifiuti.Motivo per cui è stato necessario intervenire con una pulizia