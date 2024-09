Pamela sviene al Grande Fratello | la ex di Non è la Rai si sente male come sta? – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 24 settembre 2024) Momenti di tensione nella Casa deldovePetrarolo, nota alpubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai, ha avuto un malore dopo un intenso allenamento. A far discutere èta la reazione dei social, che in modo inaspettato hanno puntato il dito contro Shaila Gatta, ex velina di "al: la ex di Non è la Rai si? –" L'articoloal: la ex di Non è la Rai si? –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.