Pamela furiosa con Mariavittoria | Costruita falsa! cosa aveva detto su Tommaso – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 24 settembre 2024) Le tre ragazze di Non è la Rai hanno finalmente capito il gioco del Grande Fratello e, timidamente, incominciano a creare dinamiche croccanti in giro per la Casa più spiata d’Italia.” con: “!”ed Eleonora, chiacchierando con Luca Calvani, si sono scagliate controrea, a loro dire, di prendere "” con: “!”,su" L'articolo” con: “!”,suproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.