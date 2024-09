Pagelle TV della Settimana n 38 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 settembre 2024) 10 Cash or Trash Un format nuovo ma dritto, senza troppi fronzoli, con un racconto contemporaneo, in linea coi desiderata del pubblico WBD, che però ha il suo fascino nei rimandi al passato. Ciliegina sulla torta, il cast azzeccato. Partito piano nell’impervio preserale, e poi è esploso macinando risultati importanti anche in replica e arrivando al 4.5% nell’ultima puntata in access prime time prima di lasciare il posto a Chissà chi è.TVn.38/Davide Maggio.