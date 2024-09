Pagani scoperto un arsenale | sequestrati 180kg di materiale esplosivo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 24 settembre 2024) Come comunicato dalla Guardia di Finanza di Salerno, nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nei giorni scorsi, nell’ambito di un intervento di iniziativa volto, tra l’altro, alla prevenzione e repressione della commercializzazione illegale diesplodente, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, durante un normale controllo del territorio a, ha rinvenuto, all’interno di un’autovettura, 1279 manufatti artigianali, non omologati, detenuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione e giustificazione documentale.