Onu | Meloni ' ok riforma Consiglio sicurezza se accontenta tutti no a nuovi seggi permanenti'

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - "L'Italia ha una posizione chiara. Il multilateralismo funziona se ha organismi che funzionano, per questo non bisogna rischiare di fare riforme che servono a creare nuove gerarchie o adre qualcuno e magari escludono i più. Noi non siamo favorevoli aneldidell'Onu, siamo invece favorevoli a qualsiasiche possa far sentirequanti più coinvolti. Una delle proposte riguarda la possibilità di indicareregionali a rotazione e consentirebbe dire. Noi facciamo la nostra parte, siamo aperti alla, è una lunga negoziazione ma bisogna guardare all'obiettivo che non ère qualcuno ma rendere l'Onu più aperta, più trasparente e capace di coinvolgeregli Stati".