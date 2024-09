Omicidi confessati in Tv l’eterna tentazione di guardare nell’abisso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 24 settembre 2024) Lorenzo Carbone che confessa a Pomeriggio 5 l'assassinio di sua madre davanti alle telecamere non è il primo caso di assassinio annunciato in o dalla Tv. In passato è già successo e ha scatenato identiche polemiche, in bilico su quel confine sottile e invisibile tra cosa dovremmo e cosa vorremmo vedere in Tv.