Olivia Munn accoglie la sua piccola prugna Méi June nata da maternità surrogata

(Di martedì 24 settembre 2024)e il marito John Mulaney sono da poco diventati genitori per la seconda volta: la coppia di attori ha infatti annunciato sui rispettivi profili social di aver accolto MéiMulaney,con. “MéiMulaney è venuta al mondo il 14 settembre 2024, l’anno del drago – ha scrittonella caption – Ho provato così tante emozioni profonde nel non poter portare in grembo mia figlia. Quando ho incontrato la nostra madre, abbiamo parlato da madre a madre. Mi ha mostrato così tanta grazia e comprensione, sapevo di aver trovato un angelo reale. Le parole non possono esprimere la mia gratitudine per aver tenuto al sicuro la nostra bambina per 9 mesi e aver realizzato i nostri sogni. Sono così orgogliosa della mia, il mio piccolo dragone per aver fatto il viaggio per essere con noi. Il mio cuore è esploso.