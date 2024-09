Olimpiadi Parigi 2024 Mattarella | Complimenti a tutti adesso Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 settembre, accanto a chi ha avuto l'emozione della medaglia ci sono anche coloro che hanno conquistato il quarto posto, non soltanto perché rappresentano tutte le atlete egli atleti che pur senza salire sul podio hanno brillantemente partecipato", ma anche perché dimostrano "che il movimento sportivo è in buona salute, è in crescita costante. Crescita che dobbiamo continuare a sostenere in ogni modo". Così il presidente della Repubblica Sergionel corso della cerimonia di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di. "Grazie a tutte e agli allenatori, i preparatori e soprattutto a voi, che avete vissuto in quei giorni un'esperienza che è già un grande traguardo raggiunto.sinceri a tutte e a".