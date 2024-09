Officina illegale in via De Vizzi blitz della polizia locale con denunce

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Controlli sistematici sul territorio, e i risultati si vedono perché così, dopo una serie di appostamenti e indagini, laè intervenuta in un'area industriale vicino a via De, eseguendo un'ispezione in un capannone adibito ad autmeccanica.L’operazione è scattata