Offensiva nel Kursk Kiev apre un nuovo varco

(Di martedì 24 settembre 2024) I successi dell’operazione a, nella strategia di, possono essere usati come merce di scambio in un futuro negoziato con Mosca per porre fine alla guerra. Lo ha fatto capire Volodymyr Zelensky prima di volare negli Stati Uniti per presentare il ‘piano per la vittoria’. Le truppe ucraine hanno intensificato gli attachi oltreconfine. Riuscendo a sfondare in un altro punto dell’oblast russo. Sul fronte interno invece si resta sulla difensiva, perché il nemico guadagna terreno nel Donbass.