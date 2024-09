Nutrie Zaia | Devastano il territorio il Governo dia il via libera all' abbattimento Il plauso di Cia e Coldiretti

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 24 settembre 2024) Mai come in questo momento per risolvere problematiche legate alsi chiamano in causa i cacciatori. Dal caso dei cinghiali sui Colli a quello dellesopratutto lungo i canali della Bassa Padovana, sembra siano i soli a poter rappresentare una soluzione. Ma se per i cinghiali la