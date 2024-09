Nuovi punti luce per Todi e le frazioni | avviati i lavori di Enel X

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono in corso già da alcune settimane idiX per l'efficientamento della rete di pubblica illuminazione del comune di. Gli interventi sono iniziati come previsto da Pantalla, dove le ditte coinvolte, tutte umbre, hanno proceduto alla sostituzione delle linee obsolete e di quadri