Nuove tensioni nel carcere di Bergamo | detenuto aggredisce quattro agenti

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 24 settembre 2024) IN VIA GLENO. Prima ha dato in escandescenze. Poi, quando la polizia penitenziaria ha provato a placarlo, si è scagliato contro alcunimalmenandoli fino a rendere necessario il ricorso alle cure mediche. Nella casa circolandariale un incotnro anche con la sindaca Elena Carnevali.