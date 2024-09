No alla repressione | protesta di Cgil e Uil contro il Ddl Sicurezza

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Mercoledì 25 settembre, alle ore 11.30, anche a Parma, come in tutte le principali città del Paese,e Uil scenderanno in presidio davantiPrefettura, in strada della Repubblica, 39, perreil Ddl, già approvatoCamera e che ora passerà in Senato.