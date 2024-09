NewCold-Froneri polo del freddo | via ai lavori Sarà il più grande e avanzato hub logistico del Centrosud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Un nuovodel, che costituirà il piùe innovativo magazzinoautomatizzato del Centro – Sud Italia: è stata poggiata oggi a Ferentino, in provincia di Frosinone, la prima pietra del nuovo cold store di, leader globale nella logistica alimentare avanzata. Lo stabilimento, che entrerà in funzione nel 2026 edeterminante nella strategia della società per coprire logisticamente l’area del Centro – Sud Italia, prevederà oltre 70 milioni di euro di investimenti e creerà dai 150 ai 200 nuovi posti di lavoro.