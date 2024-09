Netanyahu prepara l' invasione di terra La guerra si sposta in Libano | 500 morti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 24 settembre 2024) Lain Medio Oriente è entrata in una nuova fase, ma si tratta di un'escalation. Di fatto il conflitto si èto a Nord, dopo Gaza tocca alha deciso di accelerare le operazioni militari per sterminare Hezbollah e i libanesi uccisi sono già quasi 500, tra loro 35 bambini. Ieri è stato il giorno più sanguinoso dai tempi dellacivile finita nel 1990, si tratta del bombardamento più massiccio dal conflitto nel luglio e agosto di diciotto anni fa tra Tsahal e il gruppo sciita. Che bersaglia tutto il Nord dall'altra parte del confine, arriva fino ad Haifa e più giù in Cisgiordania, sotto il fuoco finiscono anche le case dei palestinesi: centinaia tra razzi e missili, la maggior parte intercettati dal sistema di difesa Cupola di Ferro.