Neonati uccisi a Traversetolo ex fidanzato di Chiara | Vorrei conoscere e dare un nome ai miei bambini

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – "Sono frastornato. Mi sembra di essere finito in un film terribile. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era". Come riporta la 'Gazzetta di Parma', a dirlo, per voce del suo avvocato, è ildella ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso due, dopo averli partoriti in L'articolo, exdi: “unai” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.