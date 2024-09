Neonati morti | l' ex fidanzato non so più chi è Chiara

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era". Sono parole di Samuel, exdiPetrolini, diffuse per voce del suo avvocato Monica Moschioni e pubblicate dalla Gazzetta di Parma. La 21enne di Vignale di Traversetolo è ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di duesepolti nel giardino. "Mi sembra di essere finito in un film terribile. Appena le procedure lo permetteranno vorrei riconoscere i miei bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia", dice il giovane.