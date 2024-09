Myrta Merlino nei guai dopo intervista shock dell’inviato Mediaset al figlio di Loretta Levrini

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 24 settembre 2024) Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri,ha sorpreso i telespettatori con uno scoop scioccante: Lorenzo Carbone ha confessato in diretta di aver ucciso la madre,. Durante la trasmissione, è stato mostrato l’inviato del programma che, subitola confessione, ha allertato i Carabinieri per far arrestare l’uomo. Questo episodio ha