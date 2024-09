Moscatelli CCIAA Como-Lecco Una mostra sulle nostre eccellenze

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Lago disarà protagonista a Roma in un’esposizione che celebra il saper fare delle imprese lariane. Dal 24 settembre all’11 ottobre a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà la“Made in Lago di: le fiere celebrano l’eccellenza manifatturiera”, un’iniziativa volta a promuovere le produzioni che caratterizzano le province die di. L’evento nasce grazie a un accordo tra l’Associazione Esposizione e Fiere italiane (AEFI) e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, che ha messo a disposizione il salone di ingresso della propria sede, trasformandolo in una vetrina per le principali manifestazioni fieristiche italiane. L’obiettivo è quello di sottolineare il ruolo strategico delle fiere come vetrina privilegiata per l’Italia del fare.