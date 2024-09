Midtjylland-Hoffenheim Europa League 25-09-2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 24 settembre 2024) Non è stato un grande inizio di stagione per l’di Matarazzo, che in campionato arriva da 3 KO consecutivi e che fa il suo esordio europeo quest’oggi incontro i danesi del. Avversario complicato, uscito malamente ai playoff di Championscontro lo Slovan Bratislava, ma che continua a primeggiare in campionato con 3 punti InfoBetting: Scommesse Sportive e