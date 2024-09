Mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo la Ferrari delle donne Mi andava bene tutto Poi mi sono detto | Non posso essere solo questo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 24 settembre 2024) Ballerino di Amici, nuovo conduttore di Affari tuoi ma, soprat, “marito di Belen“. Stefano De Martino, per tanto tempo, è stato etichettato così: l’ex della showgirl argentina. Ospite di Passa dal BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, il volto tv racconta come ha vissutoappellativo con cui ha dovuto convivere per anni. E qual è oggi il rapport con l’ex da cui ha avuto un figlio, Santiago.