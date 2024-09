Meloni | Non vergognarsi di difendere parole come Nazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2024 Su Politico il mio credo politico è stato definito“nazionalismo occidentale, un pensiero che, nel suo profondo, incarna la sopravvivenza e il Rinascimento della civiltà occidentale” il che, secondo il dottor Costantini (autore del pezzo, ndr), è “nuovo sulla scena europea”. Non so se nazionalismo sia la parola corretta perché spesso richiama dottrine di aggressione e autoritarismo. Ad ogni modo, so che non dovremmo vergognarci die Patriottismo. Perchè significano più che un luogo. Significano uno stato mentale nel quale si appartiene a una cultura, una tradizione e dei valori condivisi". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo discorso alla cerimonia a New York durante la quale le è stato conferito il Global Citizen Award dell'Atlantic Council.