Meloni Italia ha una ottima legge sulla cittadinanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Ritengo che 10 anni siano un tempo congruo per lae che l'abbia una" al riguardo. Lo ha detto Giorgiarispondendo, a New York, ad una domandaraccolta delle firme per il referendum. "Non vedo quindi la necessità di cambiarla". Poi se ci sarà il referendum, "questa è la democrazia", ha aggiunto.