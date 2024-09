Meloni a New York | Non vergogniamoci di parole come patriottismo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024) NEW– “So che non dobbiamo vergognarci di usare e difenderee concettiNazione e, perché significano più di un luogo fisico; significano uno stato d’animo a cui si appartiene condividendo cultura, tradizioni e valori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, alla cerimonia per la consegna dei premi ‘Global Citizen Award 2024’ dell’Atlantic Council a New. A premiarla è stato Elon Musk. “Per me l’Occidente è più di un luogo fisico. Con la parola Occidente non definiamo semplicemente i Paesi in base a una specifica posizione geografica, mauna civiltà costruita nel corso dei secoli con il genio e i sacrifici di molti. L’Occidente è un sistema di valori”, ha aggiunto la premier italiana. L'articoloa New: “Nondi” L'Opinionista.