Maurizio Sarri | Il Napoli ha messo a segno due grandi acquisti sono tanta roba

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 24 settembre 2024) L’ex allenatore della SSC, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua ex squadra ed in particolare degli ultimimessi adal presidente Aurelio De Laurentiis: “McTominay è, ma anche Gilmour. Ilha una squadra fortissima che ha sbagliato una stagione per tantissimi motivi, ma L'articolo: “Ilhadue