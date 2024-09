Mario Sechi | Berlino europeista solo se al comando ci sono i tedeschi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) L'Unione europea è un club così unito che quando una banca italiana tenta di scalare una banca tedesca, succede che il cancelliere didice che «non è adeguato il comportamento di Unicredit in Europa e in Germania». Achtung! Sarebbe questo l'europeismo di quelli che la sanno lunga? Gli intelligenti a prescindere ogni giorno cantano le lodi delle sinistre illuminate, ci raccontano le virtù dei socialdemocratici, danno la patente di liberalismo agli amici del coro di Bruxelles e la tolgono ai pochi che fanno domande di fronte alla trasformazione dell'ideale europeo in dogma.