Mario Rui chiede il reintegro nella rosa nel Napoli la decisione spetta a Conte

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Il terzino portoghese delRui ha chiesto l’intervento dell’Assocalciatori per tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Legato al club partenopeo da altri due anni di contratto, il laterale,che non rientra nel progetto di, dopo aver rifiutato diverse destinazioni tra agosto e settembre da diversi giorni si allena senza compagni e per L'articoloRuiilnel, laTeleclubitalia.