Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet (Di martedì 24 settembre 2024) Recentemente, un allarme ha colpito gli utenti di Google Chrome a causa di un Malware che si mascherava da estensione legittima per rubare dati personali e criptovalute. Un caso particolarmente rilevante è quello dell’estensione SpiderX Wallet, che prometteva di aiutare a gestire criptomonete, ma si è rivelata essere uno strumento di furto progettato per raccogliere informazioni sensibili, inclusi dati di navigazione e credenziali di accesso ai portafogli digitali. Attenti a SpiderX Wallet, plugin di Google Chrome: svuota i conti online Il Malware si diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo screenshot, cronologia di navigazione e informazioni dai moduli compilati dall’utente. Chiccheinformatiche.com - Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di martedì 24 settembre 2024) Recentemente, un allarme ha colpito gli utenti dia causa di unche si mascherava dalegittima pere criptovalute. Un caso particolarmente rilevante è quello dell’, che prometteva di aiutare a gestire, ma si è rivelata essere uno strumento di furto progettato per raccogliere informazioni sensibili, inclusidi navigazione e credenziali di accesso ai portafogli digitali. Attenti a, plugin di: svuota i conti online Ilsi diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo screenshot, cronologia di navigazione e informazioni dai moduli compilati dall’utente.

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete : l’allarme SpiderX Wallet - Utilizzare soluzioni di sicurezza affidabili: Installare un software antivirus o una suite di sicurezza che monitora le attività sospette e blocca malware come Rilide o SpiderX Wallet. Attenti a SpiderX Wallet, plugin di Google Chrome: svuota i conti online Il malware si diffondeva attraverso ... (Chiccheinformatiche.com)

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete : l’allarme SpiderX Wallet - The post Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete: l’allarme SpiderX Wallet first appeared on ChiccheInformatiche. Evitare di installare estensioni da fonti sconosciute o non verificate?. Strumenti come quelli di Kaspersky possono rilevare minacce ... (Chiccheinformatiche.com)

Malware si fingeva estensione su Google Chrome per rubare dati personali e criptomonete : l’allarme SpiderX Wallet - Attenti a SpiderX Wallet, plugin di Google Chrome: svuota i conti online Il malware si diffondeva attraverso una campagna pubblicitaria e, una volta installato, instaurava una comunicazione con server remoti, acquisendo screenshot, cronologia di navigazione e informazioni dai moduli compilati ... (Chiccheinformatiche.com)