Maltrattementi a Brescello 48enne agli arresti domiciliari

(Di martedì 24 settembre 2024)(Reggio Emilia), 24 settembre 2024 - Per gelosia avrebbe maltrattato e vessato la moglie con offese, insulti, minacce di morte anche davanti ai figli. A giugno, all’ennesima aggressione violenta, la donna si era trasferita dalla sorella, con il marito che però avrebbe continuato con il suo comportamento minaccioso, tanto da far finire la vicenda all’attenzione dei carabinieri di, arrivati a denunciare alla magistratura un uomo di 48 anni per maltrattamenti contro familiari e conviventi. E ora il tribunale ha accolto la richiesta della Procura per gli, disponendo pure l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo pretendeva di consultare insistentemente il cellulare della donna, le imponeva di cronometrare il tragitto lavoro-casa, l’aggrediva fisicamente. Col passare del tempo gli episodi violenti erano diventati sempre più frequenti.