Maltempo in Toscana | dispersi un bimbo di 5 mesi e la nonna

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 –in: sono in corso da stanotte le ricerche di undi 5e dellaper la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Sono stati salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti stranieri. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritore fluviali, cinofili, dronisti e squadre ordinarie. Proseguono intanto nel pisano gli interventi di soccorso per i danni causati daldi ieri. “221 millimetri di pioggia in poche ore, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango”, è il racconto fatto sui social la sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini.