Luna Rossa-Ineos non c’è una favorita? Anche i bookmakers molto incerti

(Di martedì 24 settembre 2024) Mancano due giorni al via della finale di Louis Vuitton Cup 2024 traBritannia, che si daranno battaglia a partire da giovedì 26 settembre in una serie al meglio delle 13 regate (vince la prima a raggiungere 7 punti) per diventare la sfidante ufficiale del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Si preannuncia un confronto abbastanza incerto, senza un netto favorito almeno alla vigilia per quanto visto nelle ultime settimane a Barcellona tra round robin e semifinali. Ben Ainslie e compagni sono avanti 2-1 negli scontri diretti ufficiali (quindi senza considerare la Final Preliminary Regatta), dopo aver battuto il Team Prada Pirelli nel secondo incontro del girone e nello spareggio con in palio il primo posto.