L' Ugl organizza un sit in sulla Legge di stabilità

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Si svolgerà anche a Catania la mobilitazione nazionale dell'Ugl dal titolo "Cento piazze per l'equità e per lo sviluppo". L'iniziativa ha lo scopo di porre l’attenzionedinazionale, "tramite la condivisione di azioni che partono dal sindacato per una finanziaria sociale che