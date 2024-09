Lollobrigida | Nuova Pac incentivi produzione agricola

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 24 settembre 2024) (Agenzia Vista) siracusa, 22 settembre 2024 "Domani sarò a Bruxelles. Non sono mancato in nessuna riunione dei ministri dell'Agricoltura che si è tenuta a Bruxelles, perché lì si decide molto. E noi siamo europeisti nel senso richiamato nei Trattati di Roma. Domani si tratterà dellaPac. Noi vogliamo unaPac chelae che non faccia esattamente il contrario, cioè paghi gli agricoltori per non coltivare. Non esiste. E io credo che in questa fase storica l'Italia abbia già fatto la sua parte". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco, a conclusione dell'evento dedicato agli incontri con le rappresentanze nazionali del mondo agricolo e della pesca, nell'ambito di DiviNazione Expo 2024 a Siracusa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev