LIVE Turris-Avellino la gara

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto PRIMO TEMPO. Biancolino fa il suo esordio col 4-3-1-2. In difesa Rigione, con Frascatore terzino sinistro. A centrocampo sorpresa Mutanda. In avanti D’Ausilio dietro Redan e Gori.Parte bene l’con l’occasione per Redan. L’olandese davanti a Marcone, da posizione defilata, scivola e cicca il pallone regalandolo al portiere corallino. Al 24?vicino al vantaggio. Giannone disegna su punizione, fallo di Mutanda, per la testa di Nocerino. L’inzuccata termina di un soffio alta. Brivido per l’. Al 29?, i lupi ci provano Sounas riesce a sfondare in area, ma fallisce l’assist preferendo Gori al passaggio arretrato. Poi ci prova D’Ausilio dopo una serpentina in area di rigore, la conclusione scivola sul fondo. Il primo tempo termina con il punteggio di 0-0.