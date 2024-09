Liceo Classico P Giannone | si va verso il ritorno alla normalità classi collocate in tre strutture

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl“P.”, tenendo fede alle indicazioni fornite in apertura dell’anno scolastico il 12 settembre 2024, tornerà al regolare e abituale svolgimento delle lezioni a partire da giovedì 26 settembre. Tutte le studentesse e gli studenti riprenderanno a frequentare quotidianamente le lezioni, mettendo da parte l’emergenza delle turnazioni, determinata dindisponibilità degli ambienti assegnati all’istituto dall’Ente Provinciale. Ilsi rende possibile grazie al significativo sforzo organizzativo messo in campo dalcittadino, che si è impegnato a contenere inevitabili criticità e a ridurre al minimo i disagi per l’utenza, pur considerando i numerosi bisogni della comunità studentesca e la necessità di armonizzare l’orario dei docenti con la dislocazione delle aule su più sedi.