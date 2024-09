Lettori - Copiosa perdita d’acqua E Acea non fa nulla

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Da alcuni mesi c'è unasu Viale Castello della Magliana all’altezza del civico 38, la società idricaAto2 è stata informata e sollecitata diverse volte. Si sono già verificati diversi incidenti per via dell'asfalto sdrucciolevole in prossimità dell’attraversamento