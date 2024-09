Lettera di Turetta ai genitori | Meglio un figlio morto che come me ho provato il suicidio ma sono un codardo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo l'arresto da parte della polizia tedesca, Filippo, ha scritto di suo pugno unarivolta aidal carcere di Halle, quando era in attesa per l'estradizione in Italia.ha ucciso a coltellate e occultato il cadavere della sua ex ragazza Giulia Cecchettin, l'11 novembr