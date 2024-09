L' eterno condannato a morte che aspetta l' esecuzione da 46 anni

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 24 settembre 2024) C'è un uomo che da quasi mezzo secolo attende di essere giustiziato, e che da 10 attende di sapere se la sua condanna averrà commutata in assoluzione. Si tratta dell'incredibile caso di Iwao Hakamada, ex pugile oggi 88enne, finito sotto processo 58 anni fa per aver sterminato una famiglia