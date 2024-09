Le parole d’oro

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Prima uscita della stagione sportiva 2024/2025 ARCADIA del progetto WALKING-LIFE . CAMMINATA - lungo l'acquedotto Nottolini per arrivare in un sito da sogno dove i partecipanti troveranno il Tempietto di Guamo, in cui venivano convogliate le acque raccolte dal Monte Pisano dalla sorgente Serra