Le Nuove case costruite e ricostruite con il metodo Lego

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - Mattoncini in vetro simili ai, stampati in 3D e utilizzabili per assemblare e riassemblare gli edifici senza perdere risorse. È quanto realizzato da un team di ricerca guidato dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) che ha pubblicato i propri risultati su 'Glass Structures & Engineering'. Utilizzando una tecnologia di stampa 3D personalizzata del vetro fornita da Evenline, spin-off del Mit, il team ha realizzato mattoni di vetro multistrato resistenti, ciascuno a forma di otto, progettati per incastrarsi, proprio come i mattoncini. Nei test meccanici, un singolo mattone di vetro ha resistito a pressioni simili a quelle di un blocco di cemento. Come dimostrazione strutturale, i ricercatori hanno costruito un muro di mattoni di vetro a incastro.