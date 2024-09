Le incredibili proprietà del miele | scoperte scientifiche e benefici sconosciuti

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Per millenni, almeno dal II secolo A.C., per i popoli antichi ha rappresentato l’unico alimento zuccherino disponibile in natura, considerato di enorme importanza per il benessere degli uomini: stiamo parlando del, già noto nella medicina ayurvedica per le sue.Oggi la medicina