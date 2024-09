L' Avellino fa visita alla Turris è la prima di Biancolino | la presentazione le ultime e dove vederla

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Sesta giornata del campionato di Serie C, l’torna in campo per il turno infrasettimanale. Dopo un weekend movimentato, con il repulisti a margine della sconfitta interna contro il Latina, la brigata biancoverde affronta laallo Stadio Liguori. I lupi, guidati da Raffaele