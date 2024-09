L’Atletico Madrid sogna con Sorloth

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 24 settembre 2024)ha vissuto un’estate molto particolare, contrassegnata dall’addio di Morata, trasferitosi al Milan in virtù della sua clausola rescissoria pari a 16 milioni. Un colpo cheha inizialmente digerito male, accusando fra le altre cose la società milanista di non essersi fatta viva, trattando solo ed esclusivamente con il giocatore. I tifosi non L'articolocon